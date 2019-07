Italie : un espoir de sauver les oliviers de la "lèpre"

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C'est une lueur d'espoir dans la bataille des oliviers. Depuis 6 ans, la région des Pouilles, en Italie, est envahie par une bactérie tueuse. Plus d'un million d'arbres ont déjà disparu, et ce qu'on appelle "la lèpre des oliviers" menace tout le bassin méditerranéen. Mais les scientifiques semblent avoir trouvé des variétés capables de résister à cette épidémie. Un oléiculteur a ainsi isolé de jeunes spécimens afin de prouver la résistance de cette variété.

Un an pour avoir les résultats

"On va leur inoculer la maladie. On va les contaminer avec les insectes qui transmettent la maladie", explique Giovanni Mercarne, producteur italien d'huile d'olive. Il pourra ainsi être sûr que cette variété autochtone peut résister au xylella fastidiosa, pour être ainsi implantée. Mais il faudra attendre un an, car la maladie est lente à se développer. "La bactérie se multiplie, et elle forme une sorte de barrage qui empêche l'eau de passer dans les feuilles", indiquait en 2018 Donato Boscia, chercheur à l'université de Bari (Italie).