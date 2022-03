Automobile : les publicités doivent désormais diffuser des messages de prévention

À partir du lundi 1 mars, les constructeurs et publicitaires devront afficher le score carbone des véhicules, mais également des messages de prévention encourageant à moins polluer. La journaliste Maeva Damoy, présente sur le plateau du 12/13, fait le point sur la situation.

Une petite révolution dans le secteur de l’automobile. A partir du mardi 1er mars, les constructeurs sont obligés d’afficher le score carbone de leurs véhicules dans les publicités. Il devra également y avoir des messages de recommandation. "Désormais à chaque fois que vous verrez une pub pour un véhicule, elle sera assortie d’un message. Par exemple : 'Pensez à covoiturer', 'Pour vos trajets courts privilégiez la marche ou le vélo'. C’est obligatoire pour tous les modèles et les annonceurs et constructeurs ont trois mois pour se mettre en règle, sous peine d’une amende de 50 000", explique Maeva Damoy sur le plateau du 12/13.



La fin des moteurs thermiques d'ici 2035

Avec ce message, le gouvernement a un objectif en tête : "Celui de tenir son objectif, à savoir la fin des moteurs thermiques d’ici 2035. Cela doit servir à convaincre les conducteurs de véhicules polluants de s’en passer. D’ici six ans plus aucune pub pour les véhicules les plus polluants ne sera diffusée", explqiue Maeva Damoy. Ce nouveau message de prévention s’ajoute à beaucoup d’autres, comme le "Manger bouger", "A consommer avec modération" ou encore "Fumer tue".