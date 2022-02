Arcachon : opération réensablement des plages afin de limiter leur érosion

Sur la plage d'Arcachon (Gironde), des petits grains de sable lui sont rendus. Ces plages sont réensablées tous les deux ans car les tempêtes hivernales creusent le sable. Comment cela fonctionne ? Un bateau prélève des sédiments sur un banc de sable sous-marin au milieu du bassin puis le rejette sur le littoral. "Le bateau tourne nuit et jour et 24h/24h. On a à peu près 175 000 m3 à poser au sol", précise Claude Bernard, opérateur à terre. Cette opération permet de "stabiliser et maintenir une certaine quantité de sable sur les plages et de limiter la houle qui va venir taper".





Une ressource qui peut disparaître



Le sable n'est pas une ressource illimitée. Ces grains proviennent du Massif Central mais au-delà de vingt mètres sous l'eau, celui-ci disparaît. "On est sur un stock de sable qui s'est construit au cours des derniers millénaires et qui, aujourd'hui, s'érode petit à petit", explique Nicolas Bernon, ingénieur au CNRS. Le sable est notre meilleur allié face à la montée des eaux et les changements climatiques.