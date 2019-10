Arcachon : des plongeurs nettoient les fonds marins

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Un bataillon d'hommes-grenouilles s'est formé entre les deux principales jetées d'Arcachon. 170 plongeurs de plusieurs clubs de la région se sont lancés dans une opération inédite de nettoyage des fonds marins, samedi 5 et dimanche 6 octobre. Dans une eau relativement claire, l'exploration révèle les fonds sableux. Rien d'alarmant : les déchets sont plutôt rares sur une largeur de 300 m depuis le front de mer.

"Globalement, le bassin est propre"

Certaines zones sont toutefois plus propices. Au pied des jetées, la pêche devient plus fructueuse. Il ne reste plus qu'à remonter pour regarder le butin de plus près. "Globalement, le bassin est propre, mais il existe toujours des déchets qu'il faut ramasser", explique Cathy Dumortier, présidente d'un club de plongée arcachonnais. Un sac de jute sera désormais proposé aux plongeurs lors de leurs sorties afin de prolonger cette opération.

