Anglet : la forêt urbaine ravagée

A-C. Poignard, L. Gélabert, P. Wursthorn, H. Arte, S. Deschamps, S. Estrade, R. Florin, C. Michelland, C. Beauvalet France 2 France Télévisions

Attisé par le vent et la sécheresse, le feu a ravagé près de 200 hectares de végétations à Anglet en Pyrénées-Atlantiques. Il n’y a pas eu de victimes, mais les dégâts sont importants : une quinzaine de maison ont été touchées, dont certaines partiellement détruites. "C’est une catastrophe pour Anglet et pour ses habitants, ça fait partie de notre histoire. Pour nous, c’est un drame, aujourd’hui on est devant un spectacle navrant" a déclaré Claude Olive, maire LR de la ville.

42 degrés au moment de l’incendie

Jeudi 30 juillet en fin d’après-midi un incendie spectaculaire se déclare dans cette forêt bordée d’habitations. Des riverains filment la scène. Il fait alors 42 degrés. Face à eux, des flammes de plusieurs mètres. Dans le ciel des canadairs se relaient. A la nuit tombée, alors que 150 pompiers tentent de venir à bout de l’incendie, les habitants sont évacués.

