Pyrénées-Atlantiques : des œuvres éphémères à flanc de montagne dans la vallée d'Aspe

Pour tous ceux qui traverseront la vallée d'Aspe cet été, un bon conseil : levez les yeux ! La montagne réserve des surprises, d'immenses dessins dans la nature. Une matinée ensoleillée et la pente raide au-dessus du village d'Osse-en-Aspe (Pyrénées-Atlantiques) se transforme en terrain de jeu pour des dessinateurs un peu particuliers. Pas de crayons mais des débroussailleuses pour tailler les fougères.

Jouer avec la nature pour former un dessin

Deux heures d'un travail difficile pour une grande première sur le flanc d'une colline. "C'est un peu compliqué parce qu'on a une pente à 50 degrés au plus haut. Mais on a dix faucheurs expérimentés donc ça se passe très bien. Quasiment tout le conseil municipal est présent", explique le maire Gérard Burs. Pour apercevoir les dessins, il faut descendre dans le village et découvrir les danseurs à travers les toits. L’œuvre d'un habitant de la vallée, Thierry Fresneau. Il a dû travailler depuis un poste d'observation en liaison avec les volontaires du village pour planter les piquets et dessiner les silhouettes.

