Alsace : la consigne, un modèle de recyclage des bouteilles en verre

Dans certains supermarchés alsaciens peuvent figurer sur les bouteilles de bière une mention de consigne ajoutée au prix de la bouteille. Une fois consommées, les clients peuvent rendre les bouteilles vides et récupérer ainsi les 21 centimes d'euros supplémentaires payés initialement.

Habitude alsacienne

À l'entrée de certains magasins en Alsace, une machine récupère les bouteilles consignées. "Le verre consigné représente 30 à 35% des volumes en bière. Un article sur trois en bière est une bouteille de verre consignée", détaille Hervé Buisson, responsable du rayon alcool d'Auchan. Elles sont ensuite réutilisées dans les brasseries voisines. 25 000 bouteilles sont lavées et stérilisées chaque jour à l'aide d'une machine. "Ce sont des investissements assez lourds. Il faut investir dans un parc de bouteilles qui coûte plus cher à l'achat que du verre perdu. Mais à la longue on s'y retrouve car la même bouteille est utilisée 20 à 25 fois", concède Edouard Haag, directeur de brasserie.

