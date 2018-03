Alsace : le succès de la consigne de bouteilles en verre

En Alsace à Oberhausbergen (Bas-Rhin), retour au supermarché pour ces bouteilles. Bien que vides, elles ont tout de même une valeur. Une fois déposées dans cette machine, non loin du rayon boisson, le consommateur récupère de l'argent. C'est tout le principe de la consigne : récupérer le prix du verre en échangeant ces grandes bouteilles vides. Une façon de proposer des prix plus attractifs pour ce supermarché, par rapport aux petites bouteilles de 25cl, également en verre mais non consignées.

18 000 bouteilles lavées chaque heure

En Alsace, de nombreux supermarchés collectent ces bouteilles avant de les rendre à cette brasserie. C'est ici qu'elles commenceront un nouveau cycle dans cette machine. 18 000 bouteilles sont lavées chaque heure à raison de 19 étapes. Une fois nettoyée, chaque bouteille passe dans un scanner pour voir si la bouteille n'est pas ébréchée. Deux salariés sont dédiés exclusivement au reconditionnement dans cette entreprise.