Mayenne : un couple retrouve une décharge sous sa maison

En 2018, une jeune femme, qui souhaite rester anonyme, achetait une maison à Ahuillé, en Mayenne. Il y a quelques mois, en voulant faire des travaux dans son jardin, elle découvre une réalité effrayante : la maison est bâtie au-dessus d'une décharge. "Tout le monde venait jeter ses voitures, son barbecue, son lave-linge…", énumère-t-elle. Elle n'a pas été tenue informée lors de l'achat.

Une zone fortement polluée

Elle ne peut continuer à habiter les lieux : trop dangereux. Par ailleurs, son compagnon recèle des taux anormaux de zinc dans son organisme. "Ce n'est pas anodin si j'ai un taux de zinc très élevé après tout ce qu'on a retrouvé dans la décharge", estime ce dernier. Ils ont également retrouvé du plomb, et de l'arsenic. Plusieurs foyers seraient concernés par la zone fortement polluée. La maison ne vaut plus rien, et le jeune couple a attaqué le vendeur afin de faire annuler la vente. Il souhaite également être relogé par la municipalité.