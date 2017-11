VIDEO. A 185 ans, Jonathan la tortue est probablement le plus vieil animal encore en vie

Jonathan a 185 ans. Cette tortue des Seychelles est probablement née en 1832, ce qui fait d’elle le plus vieil animal terrestre vivant. Aujourd’hui, Jonathan vit à Saint-Hélène, dans la demeure géorgienne du gouverneur de l’île. S’il est aveugle et qu’il n’a plus d’odorat, son ouïe, elle, est intacte.

En 185 ans, il en a vu des choses.

Il a vécu en même temps que le tigre de Tasmanie

En 1900, lorsque Jonathan a 68 ans, il y avait 4,5 fois moins d’êtres humains sur Terre. Jusqu'à ses 75 ans, il n'y avait encore eu aucune marée noire, et jusqu'à ses 104 ans, le tigre de Tasmanie n'avait pas encore disparu.

Il a aussi vu la Terre évoluer. Lorsqu’il fête ses 138 ans, en 1970, la forêt amazonienne était plus grande de 777 300 km2. Et à ses 147 ans, la banquise de l'Arctique était plus grande de 87 200 km2.