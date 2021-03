Environnement : Polar Pod, un laboratoire flottant dans les cinquantièmes hurlants

Polar Pod : c'est le nom du navire vertical et silencieux qui va dériver au gré des vents et courants dans les mers du Pôle Sud, afin d’étudier le changement climatique. La nouvelle mission de l’explorateur Jean-Louis Étienne devrait débuter en 2023. Tracté à l’horizontal, le laboratoire s’enfoncera ensuite à la verticale grâce à un bloc de béton, et former une structure de 100 mètres de hauteur au cœur des cinquantièmes hurlants, avec leurs vagues de plus de dix mètres. "Sous la surface (…) il y a 80 mètres sous l’eau, cette profondeur lui donne sa stabilité, parce qu’il est pris dans des eaux stables", explique Jean-Louis Étienne.

Recueillir des données sur l'environnement

Grâce à sa stabilité, Polar Pod va pouvoir recueillir des données plus précises. Le laboratoire flottant a notamment pour objectif d’évaluer les échanges de gaz carbonique entre l’atmosphère et l’océan dans cette zone. "Le CO2, le gaz carbonique que l’on émet (…) est responsable du réchauffement climatique se dissout en priorité dans les eaux froides, ajoute Jean-Louis Étienne. Donc on sait que c’est un acteur majeur du climat, que c’est le principal puits de carbone au sein de la planète dont on ne connaît pas la performance." La mission, menée par une équipe de sept personnes, trois marins et quatre scientifiques, durera trois ans. Ils se relaieront pour étudier également la biodiversité marine et valider des données océanographiques.