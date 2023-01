Deux manifestants pendus en Iran, un garçon de 6 ans ouvre le feu dans son école aux États-Unis… le tour du monde de l’info

En Iran, deux nouveaux manifestants ont été pendus alors que les manifestations persistent. Aux États-Unis, un écolier de 6 ans a ouvert le feu sur sa maîtresse, la blessant grièvement.

A la télévision iranienne, organe de propagande, l’annonce de deux nouvelles exécutions de manifestants. Jugés au cours d’un procès expéditif, les deux manifestants ont été pendus samedi 7 janvier. Dix autres participants au mouvement de contestation ont été condamnés à mort. Aux États-Unis, un garçon de 6 ans a volontairement ouvert le feu avec une arme de poing sur son enseignante, la blessant gravement. S’il n’y a pas d’autres victime à déplorer, le directeur de l’école et les familles veulent savoir comment un assaillant aussi jeune a pu se procurer une arme.

Crise importante dans les hôpitaux chinois

En Chine, les hôpitaux sont toujours plus saturés par les malades du coronavirus. À Shanghai, des patients et leurs proches expriment leur colère. La fin de la politique zéro covid et un vaccin peu efficace conduisent à cette situation désastreuse, bien que le gouvernement la réfute.