Manifestations à Cuba : "La rue est devenue un espace de dialogue voire de confrontation politique", estime Gaspard Estrada

Gaspard Estrada, directeur exécutif de l’Observatoire politique de l’Amérique latine et des Caraïbes, est l’invité du 23 Heures de franceinfo, mardi 13 juillet.

Depuis dimanche 11 juillet, des manifestations ont eu lieu à Cuba, pour protester contre le régime. "Internet mobile a été coupé. Ces manifestations se poursuivent avec une moindre intensité que dimanche dernier", indique Gaspard Estrada, directeur exécutif de l’Observatoire politique de l’Amérique latine et des Caraibes, invité du 23 Heures de franceinfo, mardi 13 juillet.

"Le gouvernement dispose d’une vraie base sociale"

Comment expliquer ce mouvement social ? "Il y a une accumulation de facteurs. Tout d’abord la pandémie qui a touché durement cette île. Il y a aussi les conséquences de ce blocus fait par les États-Unis, des mesures économiques qui se sont renforcées sous Donald Trump et qui n’ont pas été levées par l’administration Biden. Il y a enfin des réformes économiques qui ont été menées par le gouvernement de Miguel Díaz-Canel au début de cette année et qui se sont traduites par une chute du pouvoir d’achat des Cubains, avec une dévaluation du peso cubain", précise le directeur exécutif de l’Observatoire politique de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Le gouvernement cubain peut-il être renversé ? "Je ne le pense pas dans l’immédiat. Pas à court terme. Tout simplement parce que pour le moment le gouvernement dispose d’une vraie base sociale. La grande nouveauté de ces mobilisations, c’est que la rue est devenue un espace de dialogue voire de confrontation politique, alors qu’elle était jusqu’à présent le monopole du Parti communiste de Cuba", conclut Gaspard Estrada.