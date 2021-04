Cuba : une page d'histoire se tourne alors que Raul Castro fait ses adieux

D'ici quelques jours, plus aucun Castro ne sera au pouvoir à Cuba. Le congrès du Parti communiste, qui s'ouvre vendredi 16 avril, doit mettre fin à six décennies de règne d'une fratrie qui laisse désormais place à une nouvelle génération. Après la mort de Fidel Castro en 2016, le départ en retraite de Raul Castro, âgé bientôt de 90 ans, qui passe le relais à Miguel Diaz-Canel, tourne une page historique pour l'île et ses habitants, dont presque tous n'ont jamais connu d'autre famille dirigeante que celle des célèbres révolutionnaires.

Plusieurs centaines de délégués du parti unique, venus de toutes les provinces, se réunissent pour quatre jours dans la capitale, La Havane, pour débattre des grands sujets du pays. La réunion, à portes fermées, s'ouvre 60 ans jour pour jour après la proclamation par Fidel Castro du caractère socialiste de la révolution. Elle sera diffusée au moins partiellement à la télévision. La désignation de Miguel Diaz-Canel comme nouveau premier secrétaire, poste le plus important à Cuba, devrait avoir lieu lundi, au dernier jour du congrès.