Cuba : le crash d'avion qui a fait 112 morts en mai a été causé par une erreur humaine

"L'équipage a fait décoller l'appareil sous un angle de montée très prononcé, ce qui a (...) eu pour conséquence la chute de l'appareil", a déclaré la compagnie aérienne mexicaine Global Air dans un communiqué.

Le compagnie aérienne mexicaine Global Air a déclaré, lundi 16 juillet, que l'accident d'avion qui a fait 112 morts en mai à Cuba était dû à une erreur de pilotage. L'appareil, un Boeing 737-200, assurait le 18 mai dernier une liaison intérieure entre La Havane et Holguin, dans l'est de l'île, lorsqu'il s'est écrasé au sol peu après son décollage de la capitale. A bord de l'appareil se trouvaient 107 passagers, dont 102 Cubains, et un équipage mexicain de six personnes. Sur ces 113 occupants, un seul a survécu.

"L'équipage a fait décoller l'appareil sous un angle de montée très prononcé, ce qui a créé un manque de sustentation qui a eu pour conséquence la chute de l'appareil", a affirmé Global Air dans un communiqué. La compagnie mexicaine indique être parvenue à cette conclusion après l'exploitation des boîtes noires de l'avion.

Global Air assure avoir respecté les standards de sécurité

Après l'accident, les autorités aéronautiques mexicaines avaient suspendu les opérations de Global Air, une petite firme fondée en 1990. La compagnie aérienne a précisé lundi que la vérification des conditions de sécurité de ses appareils avait duré vingt-sept jours. Elle a assuré qu'elle avait fait le nécessaire pour que tous les standards de sécurité soient respectés.

L'avion et son équipage avaient été loués par la compagnie cubaine Cubana de Aviacion auprès de Global Air. Les autorités cubaines ont largement recours à la location d'appareils étrangers, du fait de l'embargo commercial américain qui complique l'achat d'avions et de pièces détachées.