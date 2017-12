Anne Hidalgo rend hommage au Che Guevara, "icône militante et romantique", et reçoit une volée de critiques

"Avec l'exposition 'Le CHE à Paris', la capitale rend hommage à une figure de la révolution devenue une icône militante et romantique." A l'occasion d'une exposition organisée à la mairie de Paris sur Ernesto Che Guevara, Anne Hidalgo a salué sur Twitter, jeudi 28 décembre, le parcours du révolutionnaire marxiste, dirigeant de la révolution cubaine entre 1953 et 1959.

"Un des pires dictateurs du XXe siècle"

Des qualificatifs jugés peu appropriés par plusieurs personnalités sur Twitter, dénonçant la "glorification" d'"un des pires dictateurs du XXe siècle"."Le Che : plus de 200 morts de ses mains, 1 700 fusillés, 4 000 internés la première année de la prise de La Havane. Hidalgo ose toutes les indignités... C'est aussi à ça qu'on la reconnaît", écrit Valérie Boyer, députée LR des Boûches-du-Rhône.

#LeChe : Plus de 200 morts de ses mains, 1700 fusillés, 4000 internés la première année de la prise de #LaHavane. #Hidalgo ose toutes les indignités... c'est aussi à ça qu'on la reconnaît https://t.co/TBEj3OS115 — Valérie Boyer (@valerieboyer13) 29 décembre 2017

Le conseiller régional d'Ile-de-France (LR), Pierre Deniziot, qualifie l'homme de "criminel communiste" et estime que la maire de Paris fait preuve de "révisionnisme".

Anne #Hidalgo rend hommage à #CheGuevara, criminel communiste mais icône "romantique" selon elle... Comment laisser passer ce dérapage qui n'est ni plus ni moins que du révisionnisme ? https://t.co/y4lYCMtSKc — Pierre Deniziot (@pierredeniziot) 29 décembre 2017

Le philosophe Raphaël Enthoven estime que la maire met sur le même plan meurtres et romantisme : "En 2019, Anne Hidalgo prévoit une exposition sur la tendresse khmère intitulée 'Touche pas à mon Pol Pot'", écrit-il.

Voici le temps des assassins... https://t.co/BHp5izwFEK — Raphaël Enthoven (@Enthoven_R) 29 décembre 2017

Surnommé par l'ancien président de Cuba, Fidel Castro, "el polyfacético" ("le multifacette"), Ernesto Guevara de la Serna, né le 14 juin 1928 à Rosario en Argentine, a été exécuté le 9 octobre 1967 à La Higuera en Bolivie, et est l’une des figures les plus importantes de la révolution cubaine, écrit le site de l'exposition.

Cinquante ans après sa mort, l'homme politique reste contesté : 'Il y a deux Che Guevara. D'un côté, le héros romantique, immortalisé par la sublime photo d'Alberto Korda (...) Et d'un autre côté, il y a un second 'Che', au-delà du mythe, et plus proche de la réalité", précise Slate, décrivant un "idéologue dogmatique ; le procureur des tribunaux révolutionnaires et l'assassin de prisonniers politiques."