Tirs de missiles : la tension monte d’un cran entre la Corée du Nord et la Corée du Sud

Entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, c’est l’escalade à qui montrera le plus les muscles, mercredi 2 novembre. Tirs balistiques venus du Nord, et diffusion des images de la riposte côté Sud. "C’est la première fois qu’un missile nord-coréen atterrit près de nos eaux territoriales, c’est sans précédent et inacceptable. Notre armée répond sévèrement à cet acte", a déclaré Kang Shin-Chul, chef des opérations de Corée du Sud. En moins de 24 heures, la Corée du Nord a tiré 23 missiles sol-air et balistiques. L’un d’entre eux est tombé en mer à l’Est, au-delà de la ligne de démarcation définie par l’ONU en 1953.



L’opportunité offerte par la guerre en Ukraine

"C’est vraiment une honte que la Corée du Nord fasse cela, il faut que notre pays réagisse avec force et renforce notre sécurité, afin qu’ils ne puissent plus jamais nous provoquer", juge un Coréen du Sud. La tension est montée d’un cran, alors que Séoul et les États-Unis organisent le plus grand entraînement aérien conjoint de leur histoire. La Corée du Nord y voit des provocations, et serait en train de préparer un nouvel essai nucléaire. Selon les spécialistes, Kim Jong-un est décomplexée depuis l’apparition d’un conflit à des milliers de kilomètres : la guerre en Ukraine. Ironie de la diplomatie internationale, la Russie a appelé les deux parties au calme, les incitant à éviter une montée de tension.