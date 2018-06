Les Nord-Coréens n'ont appris la date de la rencontre historique entre Kim Jong-un et Donald Trump que la veille

Annoncé à la surprise générale, annulé, puis reprogrammé : le sommet historique entre Kim Jong-un et Donald Trump, qui débutera mardi 12 juin, est un feuilleton qui tient en haleine le monde entier. Sauf en Corée du Nord, dont les habitants n'ont appris que lundi matin qu'il aurait lieu, dès le lendemain, à Singapour. Jusqu'ici, les médias d'Etat n'avaient fait que mentionner une possible rencontre aux contours très flous.

Lundi matin, l'agence de propagande nord-coréenne KCNA a annoncé que Kim Jong-un se trouvait à Singapour, avait vu le premier ministre du pays, et rencontrerait le président des Etats-Unis mardi. Elle a évoqué l'avènement d'une "ère nouvelle", confirmant que la dénucléarisation mais aussi "un mécanisme de maintien de la paix permanent et durable dans la péninsule coréenne" seraient au menu du sommet.

La télévision nord-coréenne a longuement évoqué l'arrivée du leader nord-coréen à Singapour, et le journal officiel du parti au pouvoir a fait sa une sur ce voyage.

North Korean TV just aired a report on Kim's Sunday departure, arrival and meet with Singapore PM. 5 repeats scheduled today. If you're curious what "Donald J Trump" sounds like in Korean, see if you can hear Ri Chun Hee say his name. Full video: https://t.co/LpEIyUOAwU pic.twitter.com/jE9u3Nhaiy

Rodong Sinmun announces on its front page that Kim Jong Un is off to Singapore to have the first summit between a North Korean leader and US President. In order to:

- Est new ties between US & NK reflecting the changed times

- Discuss peace & denuclearization of Korean peninsula pic.twitter.com/g2wtHHkIcA