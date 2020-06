La Corée du Nord fait exploser un symbole du dialogue intercoréen

Filmée par une caméra de surveillance, l’explosion du bureau de liaison intercoréen a détruit plusieurs bâtiments proches de la zone démilitarisée. Cette attaque de la Corée du Nord a aussitôt été condamné par la Corée du Sud. Ce bureau était le symbole du rapprochement et de la détente entre les deux frères ennemis. Inauguré en septembre 2018, il devait d’améliorer les contacts entre les deux pays et apaiser les tensions militaires.

"Une guerre éclatera entre nous"

Depuis plusieurs mois, les relations entre les deux pays s’étaient dégradées, notamment en raison des ballons et des tracts de propagande lancés depuis la Corée du Sud par des opposants au régime de Kim Jong-un. "C’est leur méthode pour se maintenir au pouvoir. Je ne pense pas qu’ils tiendront la distance et qu’une guerre éclatera entre nous", affirme un Sud-Coréen interrogé à Séoul. La destruction du bureau de liaison a été déplorée par la communauté internationale. La Chine, les États-Unis et la Russie s’inquiètent.

