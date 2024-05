La Corée du Nord envoie plus d'une centaine de ballons remplis d'excréments et de détritus en Corée du Sud

Après les tirs de missiles, les envois de sacs remplis de détritus. La Corée du Nord a envoyé vers son voisin du sud plus de 150 ballons transportant des déchets et du papier toilette, a rapporté le ministère de la Défense sud-coréen mercredi 29 mai. Les autorités ont diffusé plusieurs photos, largement reprises par les médias, montrant des sacs-poubelles éventrés au sol. Ils ont été découverts près de la zone démilitarisée séparant les deux pays en guerre, mais aussi dans la capitale Séoul et jusque dans la province méridionale du Gyeongsang du Sud, précise le quotidien The Korea Herald.

Une photo diffusée par le ministère de la Défense sud-coréen, montrant l'un des sacs envoyés par ballon depuis la Corée du Nord, dans la nuit du 28 au 29 mai 2024, dans la province de Chungnam. (MINISTERE DE LA DEFENSE SUD-COREEN / AFP)

"D'après des témoignages, compte tenu de l''odeur distinctive' qui émanait du sac, il est probable qu'ils aient envoyé aussi des excréments, probablement des excréments d'animaux", a précisé auprès de l'AFP Cheong Seong-chang, politologue à l'Institut Sejong. "Des objets non identifiés, considérés comme des tracts de propagande nord-coréens, ont été repérés dans la zone frontalière de Gyeonggi-Gangwon et l'armée met en œuvre des mesures", a pour sa part déclaré l'état-major interarmées sud-coréen, demandant à la population de se tenir à l'écart de ces sacs et de les signaler aux autorités.

Séoul dénonce des "actions de bas étage"

Les actions de Pyongyang "violent clairement les lois internationales et menacent sérieusement la sécurité de notre peuple", a dénoncé l'état-major interarmées. "Nous appelons le Nord à cesser immédiatement ses actions (...) de bas étage", a-t-il ajouté.

L'opération a été confirmée par Kim Yo-jong, la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et l'une des principales porte-parole de son régime. Une "grande quantité de vieux papiers et d'ordures" a été "dispersée à la frontière et dans les zones profondes" de la Corée du Sud, à partir de mardi en fin de journée, a-t-elle reconnu dans un communiqué à l'agence de presse nord-coréenne KNCA. "Nous avons essayé quelque chose qu'ils ont toujours fait, mais je ne comprends pas pourquoi ils font des histoires comme s'ils avaient été victimes d'une pluie de balles", a-t-elle raillé.

Des militants sud-coréens lâchent parfois des ballons transportant des tracts de propagande contre le pouvoir nord-coréen et de l'argent destinés aux habitants. Dimanche, le vice-ministre de la défense nord-coréen avait promis de répondre à ces envois, rapporte le Guardian. Il avait prévenu que "des monticules de déchets et d'immondices seraient bientôt éparpillés dans les zones frontalières et à l'intérieur" de la Corée du Sud, pour qu'elle "constate elle-même l'effort nécessaire pour les nettoyer".