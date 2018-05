La Corée du Nord a démantelé devant des journalistes étrangers son seul site d'essais nucléaires connu

La Corée du Nord a démantelé son seul site d'essais nucléaires connu, ont rapporté jeudi 24 mai plusieurs médias étrangers invités à assister à l'opération. Pyongyang avait fait part de son projet de démanteler "complètement" son site de Punggye-ri, signe de bonne volonté avant un sommet potentiel avec les États-Unis.

L'agence sud-coréenne Yonhap, qui cite des journalistes sud-coréens présents sur les lieux, a déclaré que de multiples explosions avaient été entendues tout au long de la journée, entre 11 heures et 16h17 (heure locale). "Il y a eu une explosion énorme, on a pu la ressentir. La poussière nous arrivait dessus, la chaleur nous arrivait dessus. Le bruit était très fort", a déclaré Tom Cheshire, un journaliste de Sky News, sur le site de la chaîne de télévision britannique.

BREAKING: North Korea declares its nuclear test site at Punggye-ri closed, journalists report a "huge explosion" took place and blew an observation tower "to smithereens." But no images yet. https://t.co/sifh9yZW0e pic.twitter.com/7GUfMzDN6N