Kim Jong-un se rendra en "visite officielle" en Russie "dans les prochains jours", annonce le Kremlin

Les Etats-unis redoutent que la rencontre ne soit l'occasion pour la Corée du Nord de discuter de ventes d'armes avec la Russie.

Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, sera en "visite officielle" en Russie "dans les prochains jours", a annoncé Moscou, lundi 11 septembre. Il s'entretiendra avec le président russe Vladimir Poutine lors de sa visite, dont la date n'a pas été précisée, ont annoncé les médias d'État nord-coréens. Kim Jong-un "se rendra bientôt en Fédération de Russie à l'invitation de (...) Poutine", a indiqué l'agence de presse officielle nord-coréenne. "Le respecté camarade Kim Jong Un rencontrera et s'entretiendra avec le camarade Poutine au cours de la visite", ajoute le communiqué.

Un peu plus tôt, l'agence de presse sud-coréenne Yonhap avait indiqué que le train de Kim Jong-un "semblait" s'être mis en route pour la Russie, les deux pays partageant une courte frontière commune, dans l'Extrême-Orient russe, non loin de Vladivostok, où Vladimir Poutine est arrivé lundi avant de participer mardi à un forum économique annuel. La chaîne de télévision sud-coréenne YTN a de son côté rapporté que Séoul "s'attend à ce que le président Kim rencontre le président Poutine de Russie aux environs d'après-demain", soit mercredi.

Des "discussions actives" entre Moscou et Pyongyang autour de la vente d'armes

Washington a affirmé la semaine dernière que Kim Jong-un souhaitait rencontrer Vladimir Poutine pour discuter de ventes d'armes à Moscou dans le cadre de son offensive en Ukraine. Une telle livraison d'armes n'améliorera pas "l'image" de la Corée du Nord et "ils en paieront le prix au sein de la communauté internationale", a déclaré le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, faisant part de "discussions actives" entre Moscou et Pyongyang à ce sujet.

Selon le quotidien américain The New York Times, Moscou cherche à obtenir de Pyongyang des obus d'artillerie et des missiles antichars, tandis que Kim Jong-un serait en quête de technologies de pointe pour des satellites et des sous-marins à propulsion nucléaire ainsi que d'une aide alimentaire.