Kim Jong-un a-t-il osé quitter la Corée du Nord pour se rendre en Chine ?

Était-il dans ce convoi placé sous très haute surveillance ? A-t-il pris place dans cette limousine officielle qui traverse Pékin ce mardi ? Aucune image n'atteste de la présence de Kim Jong-un dans la capitale chinoise. Et les rumeurs persistantes d'une première rencontre entre le président nord-coréen et son homologue chinois Xi Jinping ont été diplomatiquement balayées par les autorités chinoises. Pourtant, depuis lundi, la sécurité a été particulièrement renforcée dans le quartier de l'ambassade nord-coréenne et autour de la gare centrale de Pékin.

Un déplacement historique

A l'origine des rumeurs sur la présence du numéro un nord-coréen, la diffusion par la télévision japonaise de l'arrivée discrète d'un train vert olive. Un train de 21 wagons qui ressemble à ceux utilisés par le père de Kim Jong-un quand il s'était rendu à Moscou, ainsi que son grand-père. Si la visite de Kim Jong-un à Pékin était avérée, elle serait historique. Ce serait son premier déplacement à l'étranger et il interviendrait à quelques semaines du sommet attendu avec Donald Trump.

Le JT

Les autres sujets du JT