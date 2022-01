Désintox. Non, Kim Jong-il n'a pas prétendu avoir inventé le burrito en 2011

La propagande nord-coréenne irait-elle jusqu'à revendiquer la paternité du burrito mexicain ? Plusieurs tabloïds anglo-saxons, du Sun au New York Post, assurent en effet que les médias nord-coréens ont attribué à Kim Jong-il, le père de l’actuel dirigeant Kim Jong Un, l'invention du burrito en 2011 ! Provoquant l’hilarité générale en Amérique.

Force est de constater cependant que les médias occidentaux ont un peu épicé l'histoire. Car leurs sources : un article et un reportage nord-coréens sont indéniablement des modèles de propagande.

Certes on voit sur les images une étonnante fresque de Kim Jong-il entouré de burritos. L’auteur de l'article, lui, se souvient avec émotion d'une visite de Kim Jong-il dans une usine fabricant des galettes de blé farci en 2011, et raconte comment le dirigeant avait demandé qu’on en serve aux gens autour d’un stand. Mais on ne trouve aucune revendication de l'invention du burrito.

Pas plus qu’en 2011. Désintox s'est plongé dans les archives de la propagande coréenne. Le 8 septembre 2011, l’agence de presse nord-coréenne KCNA racontait comment le dictateur avait félicité les travailleurs ayant « consacré leur sagesse et leur enthousiasme à l’amélioration du niveau de vie de la population », et son admiration pour cette « alimentation plus pratique et plus abondante ». Mais sans prétendre en être à l'origine.

