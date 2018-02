JO : vers un rapprochement des deux Corée ?

Les JO d’hiver 2018 vont-ils enfin permettre aux deux Corée de se réunir ? Après les rapprochements ces dernières semaines, beaucoup aimeraient y croire, mais la réalité est plus compliquée. C’est ce qu’explique l’invité du Soir 3, Pascal Dayez-Burgeon, diplomate (qui a travaillé en Corée) et chercheur au CNRS en tant que spécialiste de la Corée. Si les anciens rêvent d’une réunification entre les deux pays, ce n’est pas forcément le cas pour les plus jeunes aujourd’hui, selon lui.

"La jeunesse n’a pas connu la période terrible de la guerre, mais juste les résultats d’une croissance exponentielle. La jeunesse ne s’intéresse plus vraiment au Nord, elle est préoccupée par ses problèmes."



Pas une première

Pour le chercheur, la "réunification n’est plus qu’un thème poétique". "À Séoul, on n’est pas forcément très content que l’on déroule le tapis rouge à Pyongyang", précise-t-il. Alors les JO, un moyen d’apaiser les tensions de façon durable ? "L’Histoire montre que non. Ce n’est pas le premier rapprochement il y en a déjà eu avant et les choses risquent de repartir."

