DIRECT. Tir de missile nord-coréen : "On va s'en occuper", réagit Donald Trump

Ce qu'il faut savoir

La Corée du Nord a effectué, mercredi 29 novembre, un nouveau tir de missile balistique intercontinental, capable selon Pyongyang de toucher n'importe quel endroit du continent américain. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de se réunir en urgence mercredi soir.

Les Etats-Unis à la portée de Pyongyang. D'après Pyongyang, l'engin a atteint une altitude de 4 475 kilomètres avant de s'abîmer à 950 kilomètres du site de lancement. Selon un spécialiste occidental, sa trajectoire en cloche, à la verticale, suggère qu'il a en fait une portée de 13 000 kilomètres, soit la plus longue pour un missile testé par la Corée du Nord, qui mettrait chacune des villes principales des Etats-Unis à sa portée.

La réaction énigmatique de Trump. "On va s'en occuper", a simplement réagi Donald Trump, sans davantage de précisions. Le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson a souligné quant à lui que les "options diplomatiques" restaient "sur la table, pour l'instant". Les voisins immédiats de la Corée du Nord se sont montrés beaucoup mois mesurés. Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, évoque un "acte violent" qui "ne peut pas être toléré" et le président sud-coréen Moon Jae-in condamne l'attitude "irresponsable" de Pyongyang.

Une réunion en urgence du Conseil de sécurité. La réunion en urgence du Conseil de sécurité sur la Corée du Nord, demandée par Washington, Tokyo et Séoul, se tiendra à New York mercredi vers 22h30 (heure de Paris). Le Conseil de sécurité a déjà adopté, au cours de l'été dernier, deux trains de sanctions économiques sévères contre la Corée du Nord après des tirs de missiles intercontinentaux et un essai nucléaire.