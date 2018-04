Diplomatie : les promesses de Kim Jong-un et Moon Jae-in pour la paix entre les deux Corées

Journée historique pour les deux Corées. Pour la première fois depuis plus de 60 ans, un dirigeant nord-coréen s'est rendu au Sud. Vendredi 27 avril, Kim Jong-un a rencontré son homologue du Sud, Moon Jae-in afin d'évoquer la paix au sein de la péninsule. Sur place, Arnauld Miguet fait le point sur les espoirs de ce sommet historique. Il explique : "Ce n'est pas la première fois que la Corée du Nord fait des promesses, mais tout le monde espère qu'elles seront réalisées. Au terme de ce sommet historique, il y a en effet une déclaration signée de la main de Kim Jong-un. Les deux dirigeants déclarent mettre fin, devant les nations et le monde, à la guerre et s'engagent à une dénucléarisation complète de la péninsule."

Comment la paix se mettra-t-elle en place ?

Mais s'il y a le fond, la manière est toujours un mystère. Le journaliste poursuit : " Pas de détail dans cette déclaration, et le diable et dans le détail, pas de calendrier, pas de mode opératoire, on ne sait pas ce que Pyongyang demande en échange de cette fin du nucléaire. Pour répondre à ces questions, il faudra attendre le prochain sommet, historique lui aussi, entre Donald Trump et Kim Jong-un en juin prochain."

