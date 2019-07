Corée : un citoyen quitte le Sud pour le Nord

C'est une arrivée exceptionnelle. Attendu avec les honneurs par les officiels du régime nord-coréen samedi 6 juillet à l'aéroport de Pyongyang, Choe In-Guk vient de faire défection. "Je ne parviens pas à trouver les mots pour exprimer ma gratitude envers la République qui m'accueille à bras ouverts et où réside l'âme patriotique de notre famille et où la légitimité de notre peuple est vivante", a-t-il déclaré à son arrivée. Cet homme d'affaires de 72 ans est le fils d'un ancien ministre sud-coréen et il refait le chemin de ses parents.

Une défection qui soulève des questions

En 1986, son père faisait lui-même défection au Nord, reçu en personne par le premier dirigeant nord-coréen. Généralement, c'est le pays des Kim que l'on fuie : 30 000 Nord-Coréens depuis les années 50. Les changements de camp en sens inverse sont extrêmement rares. Cette dernière défection, considérée comme un acte de haute trahison, soulève bien des questions à Séoul.

