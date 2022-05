Corée du Sud : le nouveau président Yoon Suk-yeol appelle à une "dénucléarisation complète" de la Corée du Nord

Il est investi en pleines tensions intercoréennes. Le nouveau président de la Corée du Sud, Yoon Suk-yeol, a appelé, mardi 10 mai, la Corée du Nord à la "dénucléarisation complète". Dans son discours d'investiture, il a également affirmé que l'arsenal atomique de son voisin constituait un danger pour la sécurité mondiale. Il a ajouté que si Pyongyang "s'engage véritablement dans un processus de dénucléarisation complète", il serait prêt à présenter un "plan audacieux" pour relancer l'économie nord-coréenne.

Ce conservateur de 61 ans prend ses fonctions au moment où la Corée du Nord, de plus en plus belliqueuse, a mené depuis janvier une série record de quinze essais de missiles, dont deux la semaine dernière. Séoul et Washington la soupçonnent aussi de vouloir reprendre prochainement ses essais nucléaires. Mardi à minuit, il a assisté à son premier briefing de chef des armées avec les plus hauts responsables de l'état-major, dans le bunker situé sous le palais présidentiel.

Elu d'extrême justesse en mars, Yoon Suk-yeol, ancien procureur novice en politique, arrive au pouvoir avec un taux de popularité d'à peine 41%, un des plus bas de l'histoire de la démocratie sud-coréenne pour un début de mandat, selon un récent sondage Gallup. "Aujourd'hui, nous sommes confrontés à de multiples crises", a-t-il ajouté, citant la pandémie de Covid-19, les problèmes de chaîne d'approvisionnement et les conflits mondiaux qui, selon lui, "jettent une grande ombre sur nous".