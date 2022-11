Corée du Nord : Pyongyang qualifie le chef de l'ONU de "marionnette des Etats-Unis"

Nouvelle passe d'armes entre Pyongyang et l'ONU. La ministre des Affaires étrangères nord-coréenne Choe Son-hui a traité dimanche 20 novembre le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres de "marionnette des Etats-Unis". Ce dernier avait condamné le nouveau tir d'un missile balistique intercontinental par Pyongyang. Il avait appelé la Corée du Nord à "renoncer immédiatement à tout nouvel acte provocateur" et à "respecter complètement ses obligations internationales découlant des résolutions du Conseil de sécurité" après le lancement.

"J'exprime mon profond regret du fait que le secrétaire général de l'ONU observe une attitude vraiment déplorable, oublieuse de l'objectif et des principes de la charte des Nations unies et de sa mission même qui est de maintenir l'impartialité, l'objectivité et l'équité sur tous les sujets."