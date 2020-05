Corée du Nord : Kim Jong-Un réapparait en public pour la première fois depuis presque un mois

Même la présentatrice de la télévision d’État ne semble pas en revenir. Kim Jong-Un est bien réapparu après trois semaines d'absence et de silence. Sur des images officielles de l'inauguration d'une usine d'engrais, une foule portant des masques applaudit le dirigeant nord-coréen. Il ne prend pas la parole, mais on le voit en train de fumer et de rire. Tout est orchestré pour mettre fin aux rumeurs sur son état de santé.

Il avait été annoncé mort

Car, depuis sa dernière apparition publique le 11 avril dernier, les spéculations allaient bon train. Il avait même été annoncé mort. "On peut dire que cet évènement du 1er mai en Corée du Nord vise à montrer que la vie suit son cours en Corée du Nord et surtout que l'agenda du dirigeant nord-coréen n'est pas dicté par les inquiétudes à l'étranger. Mais sa non participation à un évènement majeur lié à l'ADN meme du régime nord-coréen (anniversaire de son grand-père et jour du soleil) indique qu'il a eu un problème", analyse Antoine Bontaz, directeur du programme Corée pour la fondation de la recherche stratégique.

