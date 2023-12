Corée du Nord : Kim Jong-un menace les Etats-Unis après avoir tiré son missile le plus puissant

(KCNA VIA KNS / AFP)

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a juré d'accélérer le développement nucléaire de son pays et mis en garde Washington contre toute "mauvaise décision", après avoir supervisé le lancement du missile balistique le plus puissant du pays, ont annoncé des médias d'Etat mardi 19 décembre. Pyongyang a procédé lundi à un tir de son missile longue portée Hwasong-18, de classe ICBM (intercontinental). Le ministère japonais de la Défense a déclaré qu'il avait une portée potentielle de plus de 15 000 km, ce qui permettrait en théorie à la Corée du Nord de frapper l'ensemble du territoire américain.

Kim Jong-un a déclaré que ce tir envoyait un "signal clair aux forces hostiles" et "définissait de nouvelles tâches importantes pour le développement des forces nucléaires stratégiques" de la Corée du Nord, selon l'agence de presse d'Etat KCNA. Ce test a été organisé "pour montrer clairement la volonté écrasante de contre-attaque" de Pyongyang et sa "force inégalée face aux ennemis". KCNA a également diffusé des photos non datées du dirigeant nord-coréen assistant au lancement d'un missile, en compagnie de sa fille.

Une photo non datée, diffusée le 19 décembre 2023 par l'agence KCNA, montre Kim Jong-un (à gauche) assistant, avec sa fille (au centre), au lancement d'un missile en Corée du Nord. (KCNA VIA KNS / AFP)

Les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont annoncé mardi avoir activé un système de partage de données en temps réel sur les tirs de missiles nord-coréens. Cette mesure intervient dans le cadre du renforcement de leur coopération, en réponse à la menace nucléaire croissante de Pyongyang.