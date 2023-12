La Corée du Nord a tiré un missile capable d'atteindre les Etats-Unis, affirme Tokyo

La Corée du Nord a tiré, lundi 18 décembre, un missile balistique de longue portée potentiellement capable de frapper les Etats-Unis, ont annoncé Séoul et Tokyo. L'armée sud-coréenne a annoncé avoir détecté le lancement depuis la région de Pyongyang, estimant que le missile avait parcouru 1 000 km avant de s'abîmer dans la mer du Japon.

Le Japon a déclaré qu'il s'agissait probablement d'un missile de classe ICBM. Ce type de projectile "pourrait avoir la capacité de voler plus de 15 000 km, et dans ce cas tout le territoire des Etats-Unis serait à sa portée", a averti le vice-ministre parlementaire de la Défense. Son vol a duré une heure et 13 minutes, atteignant une altitude maximum de plus de 6 000 km.

Séoul, Tokyo et Washington condamnent les tirs

Pyongyang avait déjà effectué un premier lancement de missile, à courte portée cette fois, quelques heures plus tôt. Ces deux tirs consécutifs interviennent quelques jours après des mises en garde de Séoul et Washington, qui ont averti la Corée du Nord que "toute attaque nucléaire" contre les Etats-Unis ou leurs alliés entraînerait la fin du régime de Kim Jong-un.

Après le tir de missile survenu lundi, la Corée du Sud a accusé son voisin de faire "peser une grave menace sur la paix et la sécurité de la péninsule coréenne et de la communauté internationale". Le Japon a également "condamné fermement" ces tirs, alors que les Etats-Unis ont déclaré que "ces lancements, comme les autres tirs de missiles balistiques effectués par Pyongyang cette année, constituent une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies".