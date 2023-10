Dans ce territoire à majorité arménienne frappé par une offensive éclair de l'Azerbaïdjan, une patrouille mixte russe et azerbaïdjanaise a également essuyé des tirs, lundi, selon Moscou.

La situation reste tendue dans le Haut-Karabakh, quinze jours après l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan dans ce territoire. Un soldat arménien a été tué lundi 2 octobre et deux autres ont été blessés selon Erevan. Dans cette même zone, Moscou affirme qu'une patrouille mixte alliant Russes et Azerbaïdjanais a essuyé des tirs, sans faire de victimes. Alliée historique de l'Arménie, la Russie avait parrainé un accord de cessez-le-feu il y a trois ans, incluant le déploiement de soldats de la paix.

L'ONU a missionné l'une de ses équipes dans le Haut-Karabkh. Ses membres ont affirmé, lundi, n'avoir constaté aucune destruction ni recueilli aucun témoignage concernant des violences contre les civils depuis le cessez-le-feu, selon leur porte-parole. Cette mission d'une journée les a notamment mené à Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh.

Le dirigeant de cette enclave séparatiste a promis lundi de rester dans la capitale, jusqu'à la fin des opérations de secours pour les victimes du conflit. L'offensive azerbaïdjanaise a fait, au total, plus de 400 morts et a poussé sur la route de l'exode plus de 120 000 habitants, qui ont fui vers l'Arménie. Le Conseil de l'Europe a appelé, lundi, l'Azerbaïdjan à respecter le droit de ceux qui ont fui à "rentrer chez eux dans la sécurité et la dignité".