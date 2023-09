Haut-Karabakh : "On assiste à une véritable épuration ethnique", dit l’humoriste Mathieu Madénian, d’origine arménienne

Durée de la vidéo : 4 min

Mathieu Madénian, humoriste et comédien d’origine arménienne, est présent sur le plateau du 12/13 info, mercredi 27 septembre. Comment perçoit-il le conflit qui contraint la population du Haut-Karabakh à fuir vers l’Arménie ?

"Ça ne m’étonne pas plus que ça, c’est dans la suite logique des choses. On le savait, on le sait, ils finissent le travail, on assiste à une véritable épuration ethnique", réagit Mathieu Madénian, sur le plateau du 12/13 info, qui qualifie les images diffusées sur les réseaux sociaux d’"insoutenable[s]". Le comédien rapporte ensuite des propos du président de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliev : "Je chasserai tous ces chiens d’Arméniens". "C’est surement la première étape. Après le Haut-Karabakh, il y a l’Arménie qui est derrière, il ne faut pas se leurrer", pense Mathieu Madénian.

"Ne pas faire confiance à Aliev"

Que pense-t-il du message d’Emmanuel Macron, qui a parlé d’un "soutien inconditionnel" aux Arméniens, et assuré que la France restait "très vigilante à l’intégrité territoriale de l’Arménie". "Et donc, quand ?", interroge le comédien.

"Maintenant, le but, c’est on oublie la vigilance. (…) Là, on a passé le step supérieur. Il y a des civils qui sont tués, des gens qui sont déplacés. Là ce qu’il faut, c’est assurer un couloir humanitaire pour que les Arméniens du Haut-Karabakh puissent aller en Arménie en toute sécurité, puisque ce n’est pas garanti. Et pour les gens qui vont rester, qu’on assure leur protection. Et ne pas faire confiance à Aliev", recommande Mathieu Madénian. "On se dit proche de l’Arménie, montrez-le", tranche le comédien.