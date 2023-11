Haut-Karabakh : la Cour internationale de justice ordonne à l'Azerbaïdjan de permettre un retour sûr des habitants qui ont fui le territoire

Après la victoire militaire de Bakou en septembre, la quasi-totalité de la population arménienne avait fui le territoire.

La Cour internationale de Justice a ordonné, vendredi 17 novembre, à l'Azerbaïdjan de permettre un retour "en toute sécurité" des habitants du Haut-Karabakh, territoire disputé dont Bakou a repris le contrôle en septembre lors d'une offensive éclair. "La République d'Azerbaïdjan doit veiller à ce que toute personne qui aurait quitté le Haut-Karabakh après le 19 septembre 2023 et qui souhaiterait y retourner soit en mesure de le faire en toute sécurité, librement et rapidement", a statué la cour, saisie par l'Arménie.

Conséquence directe de l'offensive, la quasi-totalité de la population arménienne avait quitté la république autoproclamée du Haut-Karabakh, qui a annoncé sa dissolution au 1er janvier 2024. En quelques jours seulement, la majorité des 120 000 habitants ont fui vers l'Arménie le long de l'étroit corridor de Latchine.

L'Arménie avait déposé une requête auprès de la plus haute juridiction des Nations Unies pour obtenir que l'Azerbaïdjan mette fin à toute action "visant à (…) déplacer les Arméniens restants du Haut-Karabakh", et permette le retour sûr des populations déplacées. La cour a également sommé Bakou de "veiller à ce que toute personne qui serait restée au Haut-Karabakh après le 19 septembre 2023 et qui souhaiterait en partir soit en mesure de le faire en toute sécurité, librement et rapidement".