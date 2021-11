Caucase : des combats éclatent entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans la région du Haut-Karabakh

Nouvelles violences, un an après une guerre meurtrière. Des combats ont éclaté mardi 16 novembre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan près de la région disputée du Haut-Karabakh, entraînant des "pertes" humaines et de positions côté arménien.

"Une attaque des forces azerbaïdjanaises contre les positions des forces arméniennes a fait des morts et des blessés côté arménien", a déclaré le ministère arménien de la Défense, sans donner de bilan chiffré. Il a ajouté qu'Erevan avait également perdu le contrôle de "deux positions militaires" dans les affrontements.

L'Arménie a par ailleurs affirmé avoir infligé d'"importantes pertes" humaines aux forces azerbaïdjanaises, ajoutant que "les combats se poursuivent, leur intensité n'a pas baissé". Erevan a affirmé que l'armée azerbaïdjanaise utilisait "de l'artillerie et des armes de différents calibres". Après l'éruption des combats mardi, l'Arménie, qui est membre d'une alliance menée par Moscou, a indiqué avoir demandé de l'aide à la Russie.

Des semaines d'escalade entre les deux pays

Ces affrontements entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont éclaté après plusieurs semaines d'escalade, qui font craindre la reprise d'une sanglante guerre qui a opposé l'an dernier ces deux pays rivaux du Caucase dans l'enclave du Haut-Karabakh, peuplée quasi exclusivement d'Arméniens depuis les guerres des années 1990 et revendiquée par l'Azerbaïdjan.

Ce conflit de six semaines, qui s'est déroulé à l'automne 2020, a fait plus de 6 500 morts et s'est soldé par une lourde défaite de l'Arménie, contrainte de céder plusieurs régions formant un glacis autour de l'enclave séparatiste. Cette débâcle a été vécue comme un traumatisme par une grande partie de la population arménienne, et continue de secouer la scène politique de ce pays aujourd'hui.

L'Europe appelle au cessez-le-feu

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a appelé dans l'après-midi les responsables arméniens et azerbaïdjanais à une "désescalade urgente" et un "cessez-le feu total".

Le président de l'instance représentant les Vingt-Sept, qui s'est entretenu avec le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, et le président azerbaïdjanais, Ilham Aliev, a affirmé dans un tweet que l'UE travaillait avec ces deux pays partenaires à "surmonter les tensions" en vue d'un "Caucase du Sud prospère et stable".