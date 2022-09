Affrontements entre Arménie et Azerbaïdjan : la France va saisir le Conseil de sécurité de l'ONU

Paris appelle au cessez-le-feu et au respect des frontières remises en cause par les deux pays. Des tirs et des frappes ont fait au moins 49 morts côté arménien dans la nuit du 12 au 13 septembre.

La France va saisir le Conseil de sécurité de l'ONU après les nouveaux affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, lors desquels au moins 49 militaires arméniens ont été tués, a annoncé l'Élysée mardi 13 septembre. "La France portera la situation devant le Conseil de sécurité des Nations unies, dont elle assure actuellement la présidence", a précisé l'Élysée.

Cette annonce fait suite à un un entretien téléphonique entre le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre arménien Nikol Pachinia, dans la nuit de lundi à mardi. Paris "continue d'appeler à un "strict respect du cessez-le-feu et au respect de l'intégrité territoriale de l'Arménie", a ajouté la présidence française.

Les affrontements les plus meurtriers depuis 2020

Cette nouvelle flambée guerrière, marquée par l'usage d'artillerie et de drones côté Azerbaïdjan, est la plus meurtrière depuis la guerre de 2020, qui avait fait plus de 6 000 morts au total et s'était soldée par un accord mais aucune solution dans la crise du Haut-Karabakh. Depuis près de trente ans, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se disputent ce territoire séparatiste et plusieurs accords de cessez-le-feu ont été signés au fil des années, sans succès.

La Russie, qui revendique le rôle d'arbitre dans le Caucase, a annoncé avoir négocié un accord de cessez-le-feu en vigueur à partir de mardi au petit matin, ce qui n'a été confirmé à ce stade ni par Bakou, ni par Erevan. Après la dernière guerre, Moscou avait par ailleurs déployé une force de maintien de la paix dans la région, composée de 2 000 hommes environ. Mais la Russie peine a garantir la paix fragile dans la région, alors que le pays est lui-même empêtré dans sa difficile offensive militaire en Ukraine.

De son côté, Emmanuel Macron a assuré qu'il "se (tenait) disponible" pour échanger avec le Président azerbaïdjanais, Ilham Aliev, tout en restant à "la disposition des parties pour que l'ensemble des questions ayant trait et résultant de ce conflit soient réglées exclusivement par la voie de la négociation".