Vignobles : les producteurs de cognac résistent à la crise sanitaire

Le cognac est l'un des alcools français qui s'exporte le mieux. Depuis 1715, la grande maison Martell le fabrique avec un savoir-faire réputé. Mais avec l'épidémie de Covid-19, impossible d'être plus nombreux dans la salle des dégustations. Alors, pour séduire la clientèle à l'autre bout du monde, le maître de chai Christophe Valtaud s'appuie sur des outils numériques : "On fait des directs avec nos amis de Chine ou des États-Unis par exemple, et on organise des sessions de dégustation avec eux en live".

Un secteur hyper-concurrentiel

Ralentissement des exports à l'étranger, ventes moins importantes dans les duty-free... le numéro deux du cognac a connu un début d'année difficile, mais résiste bien à la crise, grâce notamment au marché chinois. Dans ce secteur hyper-concurrentiel, impossible pour l'entreprise de ne pas honorer ses engagements auprès de ses viticulteurs. En 2019, la filière cognac a généré pas moins de 3,6 milliards d'euros, une performance exceptionnelle qu'il sera toutefois difficile de rééditer avec la crise sanitaire.

