VIDEO. A Hong Kong, un incroyable entrepôt où dorment 3 millions de bouteilles de grands crus

Nous sommes à Hong Kong, quartier du port. Cet immeuble à la façade austère cache un véritable trésor. Guidé par un sommelier français, "Envoyé spécial" y a découvert un incroyable entrepôt. Du vin, à perte de vue. Des milliers de caisses de grands crus : du bourgogne, mais aussi de célèbres châteaux de bordeaux. Un coffre-fort géant où dorment trois millions de bouteilles, stockées par des revendeurs. Elles attendent d'être expédiées en Chine, en Malaisie ou au Japon. Comme ces deux palettes de dugat-py 2016, un gevrey-chambertin d'exception presque épuisé en France.

"Je suis persuadé qu'il y a davantage de stock à Hong Kong que dans certains domaines en France", confie Cédric Billien, le sommelier français qui fournit désormais des restaurants hong-kongais et conseille des collectionneurs privés. Et ses clients ne conservent pas toutes leurs bouteilles chez eux… Des entrepôts comme celui-ci, il y en a plus d'une dizaine à Hong Kong. En 2008, la ville a supprimé toutes les taxes sur le vin. Elle serait devenue la principale réserve de grands crus au monde, et une plaque tournante de leur commerce en Asie.

Les grands crus, un placement financier

Et puis il y a les douze étages inférieurs. L'ambiance y est très différente : décor en fausses briques, musique zen... Des centaines de boxes individuels, loués par des particuliers. Cédric Billien nous ouvre la porte de l'un d'eux, qui appartient à un client basé en Asie dont il gère les achats. La cave est pleine à ras-bord, il faudra penser à trouver un autre endroit de stockage.

En tant que sommelier, que pense-t-il de ces clients qui ne boivent pas de vin ? Cédric Billien se dit "un peu frustré", mais il s'adapte au marché... Comme les œuvres d'art ou l'immobilier, les grands crus sont devenus un placement financier.

Extrait de "L'ivresse du succès", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 18 octobre 2018.