Un sous-marin américain heurté par un objet non identifié en mer de Chine

Un sous-marin nucléaire américain a heurté un objet non identifié en patrouillant le week-end dernier en mer de Chine méridionale, région largement revendiquée par la Chine, a annoncé l'US Navy, jeudi 7 octobre.

"L'USS Connecticut a heurté un objet dans l'après-midi du 2 octobre alors qu'il naviguait en immersion dans les eaux internationales de la région indo-pacifique", a indiqué l'US Navy dans un communiqué. "Il n'y a pas de blessure mortelle", précise le texte, laissant entendre que des marins ont pu être blessés légèrement.

L'USS Connecticut, qui est un sous-marin à propulsion nucléaire de la classe Seawolf, a été endommagé mais reste en état de fonctionnement, a ajouté l'US Navy.

D'après le Naval Institute, un centre de réflexion proche de l'US Navy, l'USS Connecticut participait à un exercice naval international en mer de Chine méridionale lors de l'incident.

La Chine revendique presque la totalité de la mer de Chine méridionale et a construit des avant-postes militaires sur de petites îles et atolls dans la région. Les Etats-Unis et leurs alliés patrouillent régulièrement dans les eaux internationales de cette région, pour faire valoir leurs droits à la liberté de navigation, au grand déplaisir de la Chine.