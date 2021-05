Titanic : un parc d'attraction dédié au paquebot verra le jour en Chine

C'est un projet démesuré, comme le Titanic en son temps. 23 000 tonnes d'acier sont assemblées en pleine campagne chinoise pour reconstituer à l'identique le légendaire navire. De la salle à manger aux cabines de luxe, une centaine d'ouvriers s'affairent depuis six ans pour restituer celui qui fut, à l'époque, le plus grand paquebot jamais construit avec ses 260 mètres de long. Ce Titanic "made in China" ne risque pas de sombrer et pour cause, construit à 1 000 kilomètres de la mer, il ne verra jamais l'océan.





Le Titanic continue de fasciner et d'inspirer



Il s'agit d'un parc d'attraction où les clients pourront embarquer pour une nuit de croisière sans naviguer. Il faudra débourser 250 euros pour découvrir le Titanic. Plus d'un siècle après son naufrage et vingt-quatre ans après le film de James Camerone, le Titanic continue de fasciner et d'inspirer. Dès cet été, un autre projet devrait permettre aux plus riches de s'offrir pour 100 000 euros une visite de l'épave du Titanic, à bord d'un petit sous-marin, à près de 4 kilomètres de fonds. Dans ces eaux froides, 1 500 personnes ont perdu la vie.