Taïwan : une centaine d'avions de guerre chinois détectés autour de l'île

Nouvelle démonstration de force chinoise. Cent trois avions et neuf navires de guerre chinois ont été détectés autour de Taïwan en l'espace de 24 heures, ont déclaré lundi 18 septembre les autorités de Taïwan. Il s'agit d'un "record sur une (période) récente" et cela "pose de graves problèmes de sécurité de part et d'autre du détroit (...) an et dans la région", a affirmé le ministère de la Défense dans un communiqué. La semaine dernière déjà, 68 avions et 10 navires de l'armée chinoise avaient été détectés.

Sur le nombre d'avions militaires détectés lundi, 40 ont franchi la ligne médiane (une démarcation non officielle entre la Chine et Taïwan que la première ne reconnaît pas) et sont entrés dans la zone d'identification de la défense aérienne (Adiz) du sud-ouest et du sud-est, selon le communiqué. L'Adiz englobe une zone beaucoup plus large dans laquelle tout appareil étranger est censé s'annoncer aux autorités aériennes locales. L'Adiz de Taïwan chevauche une partie de celle de la Chine et inclut même une portion du continent.

"Actions unilatérales destructrices"

Ces appareils se dirigeaient vers le Pacifique occidental pour rejoindre le porte-avions chinois Shandong, l'un des deux porte-avions opérationnels de la flotte chinoise. "Le harcèlement militaire continu" de la Chine "peut facilement conduire à une montée en flèche des tensions et détériorer la sécurité dans la région", a mis en garde le ministère, qui appelle Pékin à "cesser immédiatement ces actions unilatérales destructrices". Jusqu'à présent, la Chine n'a pas fait de commentaires sur ces manœuvres. Le gouvernement chinois considère l'île autonome comme une partie de son territoire qu'il s'est juré de réunifier un jour, par la force si nécessaire.