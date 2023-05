Reportage "Sur la Grande Muraille, on n'arrivait même pas à prendre une photo tous les deux" : en Chine, l'effervescence touristique pour les congés du 1er-Mai

Pendant l'immense chassé-croisé des vacances du 1er- Mai, cinq mois après la fin du Covid, des centaines de millions de voyageurs parcourent la Chine et se ruent sur les sites touristiques.

En temps normal c'est un lieu plutôt paisible et bucolique, mais depuis ce week end, les lacs Shechahai, en plein cœur de Pékin se sont transformés en véritable enfer touristique. Les centaines de milliers de vacanciers, collés les uns aux autres peinent à avancer dans les petites rues commerçantes et les Hutong voisins (les petits quartiers urbains avec des passages étroits). En Chine, le mercredi 3 mai marque la fin de cinq jours de congés marqués par des marées humaines incroyables partout dans les grandes villes et autour des principaux sites touristiques chinois. C’est la première fois que les Chinois retrouvent véritablement le chemin des vacances depuis la fin du covid.

Armés de haut-parleurs, les policiers tentent tant bien que mal de gérer cette présence aux abords des lacs Shechahai pour éviter que les mouvements de foule ne dégénèrent. Ce couple de touristes venu de la ville de Chongqing essaye tout de même de profiter, après une première journée déjà difficile mardi à la Grande Muraille de Chine."J'ai emmené ma copine sur la Grande Muraille, mais il y avait trop de monde et beaucoup d'embouteillages. Notre bus est resté coincé pendant deux heures sans bouger. Sur la muraille, les gens se sont bousculés, ils arrivaient dans tous les sens. On n'arrivait même pas à prendre une photo tous les deux".

Plus de tickets pour la Grande Muraille

Même constat pour cette mère de famille venue avec ses deux enfants de la province du Jiangsu, dans le sud de la Chine. "Nous sommes allés au Palais d'été, à la place Tiananmen, il y a partout trop de monde. Mais ça mérite de venir parce que c'est la première fois que les enfants voyagent à Pékin. Ils sont super contents et excités. Pour la Grande Muraille, j'ai vu la longue file d'attente sur des vidéos. Je n'ai pas voulu prendre le risque parce qu'avec les enfants, la sécurité, c'est toujours la priorité." Il n'y a d'ailleurs plus de tickets disponibles pour la Grande Muraille. Les scènes de cohue se répètent partout. Près de Chengdu il faut plusieurs heures d'attente pour visiter la réserve des pandas.

Après trois années de restrictions sanitaires, cette foule est une aubaine incroyable pour les commerçants. Comme ce vendeur de brochettes de mouton qui n'arrête pas de travailler. "Plus de 50 000 visiteurs par jour passent devant mon magasin pendant ces vacances. Les deux premiers jours, ils ont même dû limiter le nombre de visiteurs au niveau des sorties de métro. C'est très bon pour nos affaires. J'ai vendu 500 brochettes par jour et j'ai dû faire appel à cinq employés qui m'ont aidé."

Dans le désert du nord-ouest de la Chine, la foule des vacanciers a même provoqué des bouchons de chameaux. Sur une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, on voit une longue file d'attente avec plus de 2400 chameaux montés par des touristes. Au moment du retour une autre difficulté attend les vacancciers : des aéroports et des gares complètement saturés pour ce dernier jour de vacances. Certains touristes savent qu'ils ne pourront pas rentrer chez eux en temps et en heure.