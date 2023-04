Propos d'Emmanuel Macron sur Taïwan : la politique française "n'a pas changé", assure le ministre de l'Industrie à des entreprises taïwanaises

La France "s'oppose à toute modification du statu quo" sur le statut de l'île revendiquée par la Chine, assure Roland Lescure, en réaction aux critiques ayant visé des déclarations du président de la République.

Réunis à Paris pour une conférence, samedi 15 avril, des centaines de représentants d'entreprises taïwanaises ont reçu la visite du ministre de l'Industrie, Roland Lescure. Il est revenu sur la polémique née des propos d'Emmanuel Macron au sujet de Taïwan à son retour de Chine, début avril. La position de la France sur le statut de l'île, revendiquée par Pékin, n'a pas changé, assure-t-il.

"J'étais avec notre président Emmanuel Macron à Amsterdam il y a quelques jours et il a été très clair, tant en privé qu'en public : notre politique à l'égard de Taïwan n'a pas changé, la France soutient la paix et la stabilité depuis le début et s'oppose à toute modification du statu quo", a déclaré Roland Lescure.

Dimanche, au retour de sa visite en Chine, Emmanuel Macron avait affirmé ne pas vouloir adopter une position "suiviste" vis-à-vis des Etats-Unis dans l'épineux dossier des revendications chinoises sur Taïwan. Mercredi, à Amsterdam, il avait défendu ces propos critiqués, expliquant qu'être "allié" des Etats-Unis ne voulait pas dire être "vassal".

Taïwan et la France entretiennent de "très bonnes relations commerciales", les échanges bilatéraux s'élevant à 8,1 milliards d'euros, a par ailleurs rappelé Roland Lescure samedi, appelant les Taïwanais à investir en France.