Pollution en Chine : des efforts considérables mais insuffisants

Elle est aussi le plus gros producteur et exportateur de panneaux photovoltaïques. Elle a même une autoroute pavée de panneaux solaires. Catégorie transports, les Chinois se mettent au vélo. le pays a construit la première piste cyclable aérienne à Xiamen. La Chine domine également le marché du vélo électrique, avec 400 000 "ebikes" vendus en Europe en 2016.

4 000 morts par jour en Chine à cause de la pollution

Toutefois, cette dynamique écologiste s'appuie parfois sur des méthodes radicales. Deux millions de foyers ont été forcés de passer du charbon au gaz, créant des pénuries et une flambée du prix du gaz. Malgré ces efforts, l'empire du Milieu veut créer des sociétés géantes du charbon, l'un des combustibles les plus polluants. La Chine produit près d'un quart du gaz à effet de serre mondial, et les Chinois en sont les premières victimes, avec 4 000 morts, soit 1,4 million par an, dus à la pollution.