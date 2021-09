A Londres, début juin 2021, s'est ouvert un procès extraordinaire pour juger la République populaire de Chine pour génocide et crimes contre l'humanité envers les Ouïghours, les Kazakhs et autres populations musulmanes en Chine. Les membres de ce "tribunal ouïghour", ainsi nommé malgré l’absence de toute autorité judiciaire, ont recueilli des témoignages sur les stérilisations forcées, tortures, enlèvements et travail forcé dans les camps mis en place par la dans la région du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine. Le jugement est attendu pour décembre.

Renoncer à sa langue, sa religion, sa culture

"Envoyé spécial" a rencontré quatre rescapées ouïghoures qui vivent aujourd'hui en exil. Quatre femmes qui racontent la répression ultra-violente dont elles ont été les objets, et les sévices qu'elles ont subis. Contrôle totalitaire, internements de masse, tortures... elles racontent la destruction morale de tout un peuple, poussé à renoncer à sa langue, à sa religion et à sa culture.

Un reportage d'Elise Menand et Antoine Husser, diffusé dans "Envoyé spécial" le 30 septembre 2021.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".