Marseille : le nouvel eldorado du textile chinois

Cela ressemble à un amoncellement de conteneurs sur le port de Marseille (Bouches-du-Rhône). Mais c'est un centre commercial d'un nouveau genre qui vient d'ouvrir ses portes, spécialisé dans le textile chinois. 95 magasins de grossistes en prêt-à-porter, réservés aux professionnels. Premier jour d'ouverture : les commerçants venus chercher de la marchandise sont séduits. "On va faire nos courses beaucoup plus vite. Et nous, il nous faut gagner du temps quand on fait nos courses", témoigne l'une d'entre eux.

300 emplois directs devraient être crées

Le but pour les grossistes rassemblés ici : attirer des détaillants de tout le sud de l'Europe. Ce centre de stockage et d'échange s'est implanté stratégiquement près d'un noeud autoroutier à proximité de l'aéroport, et surtout, sur le premier port de France. De quoi donner une nouvelle dimension à l'activité des grossistes chinois de Marseille. Car jusqu'à présent, leurs magasins étaient concentrés en plein centre-ville, autour d'une rue étroite à sens unique. Pas de quoi faciliter les livraisons. Une idée de Dingguo Chen, un grossiste chinois qui a perdu douze clients, qui ne pouvaient pas se garer. Alors il en a eu assez. Ce marché de gros devrait générer 300 emplois directs dans un premier temps. Mais les concepteurs du projet voient grand : ils entendent bien doubler la taille du site dans les prochaines années.

