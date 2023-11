Maladies respiratoires en Chine : "On a six mois de stocks" d'antibiotiques, assure Aurélien Rousseau, ministre de la Santé

En Chine, les cas de maladies respiratoires ne cessent d'apparaître au point de susciter l'inquiétude de l'Organisation mondiale de la santé. Près de quatre ans après l'apparition des premiers cas de Covid-19 en Chine, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, invité de franceinfo mercredi 29 novembre, se veut rassurant : "On a six mois de stocks" d'antibiotiques pour traiter d'éventuels malades en France.

"J'essaie de me tenir à un principe : de ne pas être inquiet ni rassurant, mais de vérifier les éléments", explique Aurélien Rousseau qui précise être en contact "tous les jours" avec l'OMS pour faire le point. Selon le ministre, "de ce qu'il ressort aujourd'hui, avec forcément des incertitudes, c'est qu'ils connaissent un rebond du nombre de pneumopathies qui sont liées à une bactérie qui s'appelle le Mycoplasma". Et contrairement au Covid-19 il y a quatre ans, "cette bactérie, on la connaît bien. (...) ce n'est pas un virus".

🔴Hausse des maladies respiratoires en Chine ➡️ "De ce qu’il ressort aujourd’hui, ils connaissent le rebond de pneumopathies liées à une bactérie qu’on connaît bien", explique Aurélien Rousseau. “On a six mois de stock” sur les antibiotiques contre cette bactérie. #8h30franceinfo pic.twitter.com/QGhLIih1Qk — franceinfo (@franceinfo) November 29, 2023

"Moi, mon job, c'est de vérifier que nos stocks d'antibiotiques, on les a sur le territoire national. On a six mois de stocks sur ces produits-là", assure Aurélien Rousseau alors que la France constate aujourd'hui "une augmentation, comme dans tous les pays d'Europe, de ces bactéries qui donnent des pneumopathies, un peu moins sur les tout petits bébés, mais dont on sent aujourd'hui l'impact notamment sur les urgences pédiatriques".