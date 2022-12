"Le printemps arrive" : malgré la hausse des contaminations, les Chinois jubilent à l'annonce de la fin de la quarantaine

La quarantaine à l'arrivée sur le territoire sera levée le 8 janvier, permettant aux Chinois de se déplacer plus facilement à l'étranger.

Le soulagement. Les Chinois se réjouissent de la suppression de la quarantaine obligatoire à l'arrivée en Chine. A compter du 8 janvier, seul un test négatif de moins de 48 heures sera exigé pour entrer sur le territoire chinois, a précisé lundi 26 décembre la Commission de la santé (NHC), qui fait office de ministère. "C'est fini... le printemps arrive !" a commenté un internaute sur Weibo, équivalent de Twitter en Chine, récoltant de nombreux likes.

Les autorités ont mis fin sans préavis le 7 décembre à la plupart des strictes mesures sanitaires contre le Covid-19, sur fond d'exaspération grandissante de la population et d'impact considérable sur l'économie. La quarantaine obligatoire est le dernier vestige de leur politique du zéro Covid.

Les sites de réservation pris d'assaut

Les réseaux sociaux chinois ont aussitôt réagi avec enthousiasme à la fin des restrictions qui maintenaient leur pays isolé du monde extérieur depuis mars 2020. "Je me prépare pour mon voyage à l'étranger !" écrit un internaute sur Weibo. "J'espère que le prix du billet retour n'augmentera pas à nouveau !" commente un autre. Les recherches en ligne pour des vols vers l'étranger ont bondi une fois la nouvelle annoncée, ont rapporté les médias d'Etat. Le site de voyage Tongcheng a enregistré un bond de 850% des recherches en ligne et un décuplement des demandes de renseignements sur les visas.

Son concurrent Trip.com rapporte que, dans la demi-heure qui a suivi l'annonce, le volume des recherches pour des destinations hors de Chine continentale a été multiplié par 10 par rapport à l'année précédente. Macao, Hong Kong, le Japon, la Thaïlande et la Corée du Sud figurent au palmarès des destinations les plus recherchées.

Avec l'abandon de l'essentiel des restrictions sanitaires, la Chine connaît cependant une flambée des contaminations au Sars-CoV-2. Aux quatre coins du pays, les hôpitaux et les crématoriums débordent de patients et de victimes du Covid, et des études occidentales estiment qu'environ un million de personnes pourraient mourir au cours des prochains mois.